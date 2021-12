Isabella, l’amata dama del parterre femminile di Uomini e Donne, nell’ultima puntata andata in onda ha annunciato qualcosa che ha spiazzato tutti

Isabella Ricci è stata una delle dame più amate del parterre femminile di Uomini e Donne. Ha presenziato nel programma per circa un anno, conquistando sempre più uomini puntata dopo puntata. Con il suo fascino, la sua bellezza, la sua educazione, ha dimostrato di essere arrivata in televisione con la reale intenzione di cercare l’amore. Non è stato facile, ha scartato molti uomini dimostrando di avere un forte spirito critico, ma ha sempre sostenuto di sapere bene quello che stava cercando.

Uomini e Donne, Isabella abbandona il programma con Fabio

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a U o m I n I e D o n n e ( @ u o m I n I e d o n n e )

Nelle ultime settimane, è arrivato un certo Fabio a corteggiarla nel programma e giorno dopo giorno è riuscito a conquistare un cuore che molti avevano cominciato a definire di ghiaccio. Isabella con lui si è sentita sempre più a suo agio, si è aperta, si è lasciata andare all’amore e alla passione e lei stessa ha dichiarato di non aver mai provato un sentimento così forte per un uomo. Per questo motivo ha deciso di prendere una decisione importante.

I due, in occasione dell’ultima puntata andata in onda su Canale Cinque, si sono seduti al centro dello studio e Isabella tra le lacrime ha rivelato di essere pronta a lasciare il programma insieme al suo uomo. Lei e Fabio si sono molto commossi, hanno brindato, poi hanno ballato abbracciati sotto i petali che scendevano su di loro.

Dopo aver ballato insieme, Fabio e Isabella hanno salutato tutti e sono usciti insieme dallo studio, abbracciati e felici come non mai.

