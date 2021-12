“Uomini e Donne”, il ritorno di fiamma che tutti stavano aspettando

Sono stati una delle coppie più amate di Uomini e Donne e lo sono ancora oggi: stiamo parlando di Eugenio Colombo e di Francesca Del Taglia

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono stati sicuramente una delle coppie più amate del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. I due si sono conosciuti all’interno di quello studio oramai quasi dieci anni fa e da allora non si sono più lasciati. Hanno dimostrato di amarsi veramente, realizzando quel futuro che tanto sognavano quando si sono frequentati su Canale Cinque e mettendo su famiglia, facendo due splendidi bambini. Di recente, però, hanno attraversato un periodo di crisi.

Uomini e Donne, Eugenio e Francesca di nuovo insieme

Visualizza questo post su Instagram u n p o s t c o n d I v I s o d a F R A N C E S C A D E L T A G L I A ( @ c h e c c a d t)

Non è stato facile per i loro followers notarlo, perché essendo insieme da così tanto tempo e in modo stabile, nessuno avrebbe mai pensato che un periodo di assenza dai social potesse significare una crisi. Sono stati i loro fans più affezionati ad accorgersene, e quando i dubbi sono cominciati a girare, Francesca aveva rivelato a Deianira Marzano che lei ed Eugenio stavano vivendo un momento di crisi e che si stavano proteggendo per cercare di salvare il loro matrimonio.

Sembra proprio che questo momento di crisi sia finalmente rientrato, perché oggi Francesca ha pubblicato uno scatto di loro due insieme a Firenze più innamorati che mai. La gioia dei loro fans è incontenibile: Eugenio e Francesca sembrano davvero anime gemelle e con i loro due bambini rappresentano una delle famiglie più amate del web.

La foto ha ricevuto tantissimi likes e commenti di apprezzamento: vedere due persone così innamorate tornare ad essere felici insieme è qualcosa di veramente molto bello.

IL TG DI YESLIFE.IT, 11 DICEMBRE 2021