L’opinionista del ”Grande Fratello Vip” ha pubblicato un post dove si mostra in compagnia di qualcuno. Ma si scatenano i commenti…

Sonia Bruganelli ha condiviso un post sul suo profilo social che ha fatto scalpore.

La moglie del conduttore Paolo Bonolis non è nuova a scivoloni che le costano disappunti da parte del pubblico.

Ciò che le viene spesso recriminato è il suo ostentare uno status sociale privilegiato.

Non tutti, infatti, possono permettersi una condizione esclusiva come quella che lei vanta e fare sfoggio di determinati benefici non è ben visto da chi non può permetterseli.

Già in passato era stata criticata per compiacersi di un viaggio in jet privato sostenendo che non avrebbe mai potuto spostarsi con un aereo di linea, dando uno schiaffo alla povertà.

In questa occasione ha replicato con un post su Instagram che ha scatenato una vera e propria pioggia di critiche.

Il post incriminato di Sonia Bruganelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

In questo post, l’opinionista del ”Grande Fratello Vip” si è resa protagonista di un selfie insieme a due personaggi molto stimati e di rilievo: si tratta di Santo e Francesca Di Stefano Versace.

Nella didascalia del post scrive: “Quando incontri due Versace ad un cocktail di Giorgio Armani”.

Probabilmente il suo voleva essere un contenuto divertente ma in molti l’hanno visto come l’ennesimo sfregio a chi non può permettersi determinate cerchie ristrette ed esclusive.

“Montata e ostentatrice”, “Donna superficiale”, “Fanatica e odiosa”, sono solo alcuni dei commenti che mostrano la totale disapprovazione degli utenti nei suoi confronti.

Tuttavia, Sonia si è sempre disinteressata delle critiche che le sono piovute addosso in questi anni continuando a mantenere la sua linea senza battute di arresto.

