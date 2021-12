Gianni Morandi in lacrime sul palco: il dolore per la scomparsa più sofferta

Una grandissima emozione quella vissuta da Gianni Morandi sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo nel corso della serata finale di Sanremo Giovani. Il cantante finisce in lacrime per il ricordo dell’amico scomparso

Si è tenuta mercoledì 15 dicembre la serata finale di Sanremo Giovani nella quale è stato ufficialmente presentato il cast completo della settantaduesima edizione del Festival. Alla conduzione il direttore artistico, Amadeus, che ha accolto sul palco del Teatro del Casinò della città ligure i protagonisti di uno degli eventi più attesi dell’anno. Tra questi anche Gianni Morandi che torna in gara a cinquant’anni dalla sua prima partecipazione. Un momento piuttosto emozionante per lui che non ha saputo trattenere le lacrime dinnanzi al ricordo del suo caro amico.

Sanremo ricorda Lucio Dalla, Gianni Morandi non trattiene le lacrime: “Un grandissimo amico”

“Sono emozionato come se fossi un debuttante“, queste le prime parole che Gianni Morandi ha espresso sul palco della finale di Sanremo Giovani dove ha annunciato il titolo del brano che porterà in gara. “Apri tutte le porte“, così si intitola la canzone scritta dall’amico Jovanotti e con la quale, dopo ventidue anni dalla sua ultima partecipazione, si presenterà all’Ariston.

Nel corso della serata Amadeus ha fatto rivivere agli artisti della categoria big alcuni ricordi legati al Festival. Quando è toccato a Morandi il direttore artistico ha voluto omaggiare un grande amico del cantante, salito per l’ultima volta sul palco dell’Ariston proprio durante l’anno della sua conduzione.

Amadeus ha voluto trasmettere le immagini di Lucio Dalla che nel 2012, poco prima di morire, diresse l’orchestra durante l’esibizione di “Nanì” di Pierdavide Carone. Dinnanzi a quelle immagini il cantante non è riuscito a trattenere le lacrime, ricordando non solo un artista immenso ma anche un grandissimo amico.

Gianni Morandi, che ha ricordato come Dalla gli abbia scritto anche diverse canzoni, ha puntato il dito al cielo mentre gli applausi del pubblico presente nel Teatro rendevano omaggio a uno dei cantautori italiani più amati.

Una grandissima emozione per Morandi che, visibilmente commosso, ha dato appuntamento a febbraio quando il pubblico potrà rivederlo finalmente al Festival di Sanremo.