Gianni Sperti, grave scivolone in televisione: l’opinionista nel mirino del web

Gianni Sperti è finito nel mirino del web dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne: l’opinionista ha perso le staffe contro due troniste

Gianni Sperti, opinionista storico di Uomini e Donne, è finito nel mirino dei telespettatori dopo quello che è accaduto nell’ultima puntata. Tutto è cominciato quando Andrea Nicole è arrivata in puntata in compagnia di Ciprian e ha raccontato che il corteggiatore è andato a casa sua e hanno passato la notte insieme, senza avvertire subito la redazione di quello che stava succedendo tra di loro. Per questo errore, Andrea Nicole è stata insultata pesantemente dai due opinionisti, in particolar modo da Gianni.

Gianni Sperti furioso, però fa infuriare il web: “Datti una calmata”

Gianni infatti ha insultato pesantemente la tronista, accusandola di non essere una persona perbene e di non aver meritato la fiducia che l’è stata data, facendo un chiaro riferimento al fatto che Andrea Nicole sia stata la prima tronista transessuale all’interno del programma. Un’accusa che ha fatto infuriare il web, perché è come se avesse provato a far sentire Andrea Nicole una “miracolata” considerato il suo passato da uomo.

L’errore di Andrea Nicole è stato quello di non aver avvertito immediatamente la redazione, ma di averlo fatto solo il giorno dopo. In ogni caso, molte persone sul web hanno ritenuto eccessiva la reazione di Gianni, così tanto da far passare sia lui che il programma dalla parte del torto.

Maria è intervenuta alla fine, sostenendo di non essersi pentita della scelta che ha fatto e di credere nella buona fede di Andrea Nicole, un po’ meno in quella di Ciprian che non ha mai visto sincero dall’inizio del programma.

