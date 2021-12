Un uomo di 36 anni ha perso la vita questa mattina precipitando in bici dal ponte sull’Ombrone a Grosseto. La vittima pare sia stata urtata da un autocarro.

Tragedia questa mattina a Grosseto. Un uomo di 36 anni è morto dopo essere precipitato dal ponte sull’Ombrone. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ma pare che la vittima stesse percorrendo in bici la strada quando è stato urtato da un autocarro che lo ha fatto cadere dal ponte. L’autista del veicolo si è subito fermato ed ha chiamato il 118, ma all’arrivo dei soccorsi per il 36enne non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco e la Polizia Stradale.

Grosseto, 36enne in bici precipita da un ponte e muore: sarebbe stato urtato da un autocarro

Un volo di diversi metri dopo essere stato urtato da un veicolo mentre era in bici. Così avrebbe perso la vita questa mattina, giovedì 16 dicembre, nella periferia di Grosseto, un uomo di 36 anni di origine straniera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scontro tra auto e moto sulla statale: morto ragazzo di 28 anni

Secondo le primissime informazioni, raccolte dalla redazione de Il Tirreno, la vittima, di cui non è stata resa l’identità, stava percorrendo la strada in sella alla sua bici, quando improvvisamente sarebbe stato urtato da un autocarro. Dopo l’impatto il 36enne sarebbe precipitato dal ponte sull’Ombrone: un volo nel vuoto di diversi metri che non gli ha lasciato scampo. Il conducente dell’autocarro si sarebbe subito fermato per prestare soccorso al ciclista ed ha chiamato il numero unico per le emergenze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomo scomparso da alcune ore: ritrovato il cadavere nel fiume

Sul luogo del sinistro sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. Considerata la gravità della situazione è stato fatto atterrare anche l’elisoccorso Pegaso per un eventuale trasporto in ospedale. Purtroppo, però, poco dopo l’eliambulanza è ripartita vuota: l’equipe medica non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 36enne, sopraggiunto per le gravi lesioni.

Intervenuti, oltre ai soccorritori, anche gli agenti della Polizia Stradale ed i carabinieri che si stanno occupando di tutti gli accertamenti del caso per determinare la dinamica del sinistro, ancora del tutto da accertare. Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine, scrivono i colleghi de Il Tirreno, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

IL TG DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO