Il mini abito succinto di Elisabetta Canalis dà nuova enfasi al suo fisico statuario: i suoi fan si pronunciano: dovrebbe essere esposto in un museo.

La modella, conduttrice e showgirl naturalizzata statunitense, Elisabetta Canalis, è ancora alle prese con la sua novella avventura su Sky. La trasmissione infrasettimanale che la vede come sua protagonista, di “Vite da copertina“, sin dagli inizi di questo settembre 2021 continua a registrare ascolti in crescita. A tal punto da far apprezzare ancor di più la sua presenza sulla rete.

“Vogliamo vedere di più“, ha tuonato un fan della soubrette, classe 1978, in mattinata. Così, dopo aver vestito al contempo i panni di amabile presentatrice anche per lo storico programma de “Le Iene“, Elisabetta ha voluto prendere in prestito nella giornata di oggi un saliente dettaglio del celebre outfit tipico della trasmissione. Ma ponendo questa volta su di esso un meraviglioso cambiamento. Il risultato? Sarà “la perfezione“.

“Dal Museo del Louvre è tutto” Elisabetta Canalis statuaria nel mini abito. In posa è illegale – FOTO

