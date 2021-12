La bellissima attrice ha pubblicato uno scatto da togliere il fiato. Una bellezza mai vista prima…

Miriam Leone è una delle donne più belle del panorama italiano.

Dopo aver vinto il concorso di ”Miss Italia” nel 2008 ha raggiunto traguardi altissimi.

Lei è stata una miss che è passata la storia poiché dopo essere stata eliminata la prima sera, è riuscita a vincere il titolo, sbaragliando la concorrenza di bellezze come Marianna Di Martino De Cecco e Benedetta Mazza.

L’allora ventitreenne vinse anche la fascia di ‘‘Miss Cinema’‘ che è stata un preludio alla sua carriera di attrice.

Capelli rosso fuoco, occhi verdi e un sorriso da perdere il fiato. La Miss catanese, più precisamente di Acireale, ne ha fatta di strada in questi 13 anni diventando un’attrice di successo interpretando diversi ruoli in tv e al cinema e vincendo numerosissimi riconoscimenti.

Non solo attrice ma anche modella per i più famosi brand mondiali grazie al suo fisico statuario con quasi 180 cm di altezza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> “Non smettere mai di brillare amore” Elisabetta Gregoraci, vestito inguinale e calze da urlo… pazzesca FOTO

La nuova versione di Miriam Leone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

In questo ultimo post si è mostrata in tutto il suo splendore pubblicando una sere di scatti. In questi giorni sta promuovendo il film di cui è co-protagonista, ossia Diabolik, diretto da Luca Marinelli regista di film di grande successo tra cui ”Lo chiamavano Jeeg Robot”.

La sua bellezza è senza paragoni e soprattutto nel primo scatto ammalia tutti i suoi utenti posando mentre indossa una tuta elegante nera. Ma ciò che cattura l’attenzione di tutti è il suo cambio look.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Elisabetta Canalis l’ha fatto per i suoi fan, apre tutto, che spettacolo! Complimenti dal mondo: “È perfetta”

Infatti per interpretare Eva Kant si è tinta i capelli di biondo e soprattutto nel secondo scatto si può notare la sua nuova capigliatura. Sempre più bella!

IL METEO DI YESLIFE, LE PREVISIONI DEL 17 DICEMBRE