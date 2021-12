Uomo scomparso da alcune ore: ritrovato il cadavere nel fiume

Un uomo di 53 anni, scomparso da alcune ore, è stato ritrovato morto ieri sera nelle acque del fiume Tevere a Roma. Indagano i carabinieri della Capitale.

Era scomparso da alcune ore, l’uomo di 53 anni ritrovato morto nella serata di ieri nel fiume Tevere a Roma. Le ricerche erano scattate nel tardo pomeriggio, quando la moglie si era recata presso i carabinieri preoccupata per le condizioni di salute dell’uomo. Dopo il ritrovamento di alcuni effetti personali dell’uomo sulla banchina del fiume, i vigili del fuoco hanno recuperato il suo cadavere dalle acque. Sul caso stanno indagando i militari dell’Arma.

Drammatico ritrovamento nella serata di ieri, mercoledì 15 dicembre, a Roma. Un uomo di 53 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è stato rinvenuto privo di vita nelle acque del fiume Tevere.

L’allarme era scattato, scrivono i colleghi di Roma Today, nel tardo pomeriggio quando la moglie del 53enne, residente a Montesacro, era andata dai carabinieri denunciando la scomparsa del coniuge, preoccupata per il suo stato di salute. Immediatamente erano scattate le ricerche, durante le quali sono stati rinvenuti alcuni indumenti ed effetti personali dell’uomo sulla banchina del Tevere nei pressi del Ponte della Musica.

Sul posto sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno iniziato a scandagliare le acque del fiume. Poco dopo, i pompieri hanno individuato e recuperato il corpo privo di vita del 53enne, identificato dalle forze dell’ordine.

I carabinieri della Compagnia Trionfale hanno così attivato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. L’ipotesi più accreditata al vaglio dei militari dell’Arma, scrive Roma Today, è quella di un gesto volontario: l’uomo si sarebbe gettato nel fiume dal Ponte della Musica togliendosi la vita.

Al momento la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre ulteriori accertamenti nelle prossime ore.

