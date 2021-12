Sara Lemlem Ahmed: sono passati 10 giorni dalla sua scomparsa

10 giorni di silenzio per Sara Lemlem Ahmed: della 40enne olandese di origine etiope continua a non esserci traccia.

Ancora nessuna traccia di Sara Lemlem Ahmed. L’olandese di origine etiope è letteralmente scomparsa nel nulla. Di lei non si hanno più notizie dallo scorso sabato 4 dicembre. La sua sparizione coincide con il suo allontanamento volontario da casa dopo un’accesa discussione col compagno, il quale ha in seguito denunciato i fatti alla polizia. Da quel giorno sono passati 10 giorni; giorni di alta tensione a Vigevano, in provincia di Pavia. L’ansia continua a corrodere l’animo di amici e familiari: di Sara ancora nessuna traccia; preoccupato anche il convivente che ha chiesto aiuto tramite un post Facebook.

“L’importante è che sia viva”

Disperato, il compagno citato da Il Giorno lancia l’appello: “Se qualche amico le ha dato assistenza lo ringrazio.” Proseguono le indagini da parte del commissariato di Vigevano: al momento gli investigatori hanno dichiarato di trattare il caso come un allontanamento volontario. Stando a quanto riporta il noto quotidiano di Milano, nessuna traccia è stata tuttora rilevata, né nelle immagini delle telecamere nell’area di via San Giacomo né nelle vicinanze della stazione di polizia locale. “L’unica cosa che conta è che sia viva e stia bene – dice lui –. Per tutto il resto c’è una soluzione.” – ha ribadito il convivente.

Stando a quanto si apprende dalla fonte ufficiale, al momento della scomparsa la 40enne indossava un giubbotto nero, un paio di jeans grigio scuro e un paio di stivali alti sino al ginocchio. Sara Lemlem Ahmed, alta un metro e 60, capelli neri e occhi castani, era arrivata in Italia poco prima dell’epidemia ed era alla ricerca di un lavoro stabile per raggiungere l’indipendenza economica, nonché affinare le competenze linguistiche dell’italiano e, di conseguenza, migliorare la sua integrazione.

Come segno particolare, all’interno del polso sinistro, la donna ha un tatuaggio con la scritta “Dinand”.

