Cristiana Capotondi fa il pieno di like con uno scatto rubato ed un primo piano acqua e sapone. È la bellezza in persona

41 anni, un volto che si fa notare al primo colpo con quei lineamenti freschi e puliti ed una bellezza vera ed autentica, fatta solo di acqua e sapone. Così Cristiana Capotondi da sempre si è fatta amare ed apprezzare dal suo pubblico.

Per lei la vera bellezza sta nell’essenziale, come un filo di mascara che accentua lo sguardo ed una maschera che illumina il viso, nulla di più. Basta guardarla dagli esordi ad oggi, il suo volto, a differenza di molti altri noti alla tv, al cinema e ai social, è cambiato veramente poco, sempre uguale nella sua magistrale bellezza.

Insomma una scelta che l’ha sempre premiata e l’ha fatta amare soprattutto dalle donne che vedono in lei un’artista carismatica che ha fatto delle sue leggere lentiggini e di un colore di capelli molto particolare, i suoi punti di forza, sempre e comunque.

Cristiana Capotondi, lei brilla di bellezza nature: la FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana (@cristianacapotondi)

E proprio tutto questo Cristiana Capotondi lo mostra nel suo ultimo post su Instagram. Un primo piano magico, un attimo rubato, probabilmente dell’estate nel quale l’attrice ci regala davvero tutta la sua naturale e magistrale bellezza.

Lei scherza sul suo colore dei capelli e a corredo dello scatto scrive: “Quando stavo, felicemente, avendo un momento biondo 😂”. Allude al fatto che i suoi capelli siano più chiari del solito, lucenti e brillanti come la bella stagione, con i riflessi che illuminano un viso acqua e sapone.

Nessun segno di trucco sul volto dell’artista, solo un sorriso accennato, gli occhi leggermente socchiusi ed un attimo di tranquillità con i capelli che le cadono sugli occhi.

La Capotondi così ti fulmina e fa si che nessuno le levi lo sguardo di dosso. Tutto il resto sparisce ed i commenti che fioccano come non mai. “Stupenda” è uno di quelli che si rincorrono di più per lei che è una delle paladine della bellezza originale, come mamma ti ha fatto.

Più volte, come accade anche in questo scatto, l’attrice si è mostrata senza trucco e mai nessuno è riuscito a trovarle un difetto.