Il successo di “The Ferragnez” è in continua crescita, ma non raccoglie solo consensi. La feroce stroncatura di Selvaggia Lucarelli: “Passivo-aggressiva”

Desiderata, attesa, amata ma anche criticata, “The Ferragnez” si è rivelato un cambiamento innovativo nel mondo delle serie tv. Un prodotto assolutamente perfetto, che si distanzia moltissimo dall’immagine che Chiara Ferragni e Fedez mostrano ai fan sui social.

Con 25,7 milioni di followers l’influencer e 13,1 il rapper, rappresentano un grande punto di riferimento sul web, che acquista maggiore autorevolezza con l’intimo racconto della loro quotidianità. L’arma segreta che si assicura il grande successo su Amazon Prime è la “normalità” finalmente esibita, che talvolta si trasforma in umana “imperfezione”, permettendo alla coppia di apparire ancora più vicina al suo pubblico.

L’importanza dei personaggi è direttamente proporzionale all’attesa della serie televisiva, che ha sollevato da subito le reazioni della critica, perlopiù positive. Tuttavia riceve una netta stroncatura da una nota penna del giornalismo italiano, che non lascia implicito il disprezzo nel commento alla visione delle puntate.

Non so come faccia Fedez a non avere paura di ritrovarsi la moglie, la suocera e le sorelle tutte pallide, tipo la servitù di The others, che lo fissano, per poi evirarlo e succhiargli l’anima per rimanere giovani e con le onde piastrate per sempre… https://t.co/koyRL3EfaW

— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 15, 2021