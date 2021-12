Miriana Trevisan, 49 anni e non sentirli: l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram mette in mostra tutta la sua bellezza davvero senza tempo

Miriana Trevisan è una delle donne più amate di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’abbiamo voluta e l’abbiamo desiderata tantissimo: infatti quando un paio di anni fa Pago (cantante ed ex marito della showgirl) ha preso parte a questo programma, l’abbiamo vista entrare nella casa per fargli una sorpresa. I due sono stati sposati per molti anni e ad oggi sono rimasti in buoni rapporti. Quando fece la sua entrata dalla porta rossa, in molti dissero di volerla come concorrente. Detto fatto: i telespettatori sono stati accontentati.

Miriana Trevisan più bella che mai: l’abito troppo corto lascia poco spazio all’immaginazione

