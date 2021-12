Inter, colpo di mercato. Svelato il primo acquisto in arrivo a gennaio

Inter molto attiva sul calciomercato, i nerazzurri vogliono rinforzare la rosa di Inzaghi: ecco il primo colpo possibile a gennaio

L’Inter ha compiuto il sorpasso in vetta alla classifica ai danni del Milan nello scorso weekend, dopo un lungo inseguimento. Dopo il pareggio nel derby, i nerazzurri hanno cambiato marcia e con cinque vittorie consecutive sono passati a condurre la graduatoria. Un segnale deciso, se ce ne fosse stato bisogno, sull’intenzione di confermarsi campioni d’Italia e conquistare la seconda stella.

Nel frattempo, la squadra di Simone Inzaghi ha certificato i suoi progressi qualificandosi agli ottavi di finale di Champions League. Un traguardo che il club non raggiungeva da ben dieci anni. Il tutto conferma l’ottimo lavoro svolto da Marotta e Ausilio: la rosa, nonostante le cessioni estive, è di grande qualità. E non è finita qui, il club intende continuare a rinforzarsi.

Nella seconda parte di stagione c’è da confermare lo stesso rendimento e provare ad avanzare in Europa (anche se l’ottavo di Champions con il Liverpool appare proibitivo). Motivo per il quale, a gennaio l’Inter sicuramente proverà a muoversi sul mercato. Arriva in questo senso un annuncio importante.

Calciomercato Inter, tutto sul primo colpo di gennaio: ecco l’annuncio

Da tempo, l’Inter è segnalata su Andrè Onana, portiere in scadenza di contratto con l’Ajax. Si è già parlato di un accordo per la prossima stagione, per fare di lui l’erede di Handanovic, anche se qualcuno vociferava addirittura di un blitz anticipato a gennaio.

A parlare, è proprio il portiere camerunese, che ai microfoni del quotidiano spagnolo ‘Sport’ ha fatto chiarezza sul suo futuro e ha spiegato:

La stampa parla di tante cose. Accordo con l’Inter? Al momento non c’e’ nulla. Si e’ detto anche di Arsenal e Barcellona, per ora non ci penso, ci sono diverse squadre. aSPETTIAMO, NEL CALCIO TUTTO PUO’ SUCCEDERE.

Una frenata, ma non una chiusura. Non resta che aspettare le prossime settimane per saperne di più.

