Napoli, il colpo di calciomercato può arrivare già a gennaio

Il Napoli a caccia di rinforzi a gennaio per non vanificare il buon lavoro fatto nel girone d’andata, ecco il colpo chiesto da Spalletti

Il Napoli è stato protagonista di un avvio di campionato davvero folgorante, ma da un mese e mezzo la squadra di Spalletti ha rallentato vistosamente, fino a perdere buona parte del vantaggio accumulato sulle inseguitrici. Appena 5 punti raccolti nelle ultime sei giornate di campionato, anche se la prestazione da parte degli azzurri non è mai mancata.

Un misto di sfortuna e una serie incredibile di infortuni hanno condizionato il rendimento dei partenopei. Il cammino fin qui, con la qualificazione ai sedicesimi di Europa League e il quarto posto in classifica a quattro punti dal primato, rimane molto positivo. Ma l’emergenza per i partenopei non accenna a fermarsi e, considerata anche la coppa d’Africa, Spalletti rischia di avere problemi di formazione almeno fino a febbraio inoltrato.

La rosa resta di qualità e di buona profondità, ma c’è una richiesta specifica che in questi mesi il tecnico partenopeo ha fatto al presidente De Laurentiis. E spera che almeno questa, nel mese di gennaio, possa concretizzarsi.

Calciomercato Napoli, azzurri al lavoro per la sessione invernale: contatti continui, affare possibile

Si tratta del terzino sinistro, un ruolo in cui c’è poca possibilità di scelta. Il titolare inamovibile è Mario Rui, che ha giocato praticamente sempre. In sua assenza, è stato addirittura utilizzato a sinistra il laterale destro Di Lorenzo, visto che Juan Jesus ha spesso dovuto scalare al centro per i problemi di Koulibaly e Manolas, che il giovane Zanoli è da tempo alle prese con il Covid e che Ghoulam non è mai più tornato lo stesso dopo gli svariati infortuni alle ginocchia.

Ecco perché Spalletti vuole un rinforzo, che potrebbe essere il brasiliano Reinildo Mandava, del Lille. Il ds Giuntoli è in contatto costante con i francesi, con cui ci sono buoni rapporti. Per gennaio, l’affare è possibile, anche se manca ancora qualcosa.

Il Lille, nonostante il giocatore sia in scadenza di contratto a giugno, continua a chiedere tra i 6 e i 7 milioni di euro per il cartellino. Il Napoli vorrebbe limare questa cifra al ribasso. Inoltre, manca ancora l’accordo col giocatore, che parte da una richiesta di 1 milione e mezzo a stagione.

