Chiara Ferragni è sempre di più una esplosione di sensualità: l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo ha lasciato tutti i suoi followers (e anche Fedez) senza parole

Chiara Ferragni sa sempre come spiazzare i suoi milioni di followers su Instagram, ma anche suo marito. Infatti, nel corso della giornata, Fedez ha ripreso sua moglie mentre era seduta sul divano con un solo completo intimo addosso. Passato lo stupore iniziale per “l’outfit” scelto in un pomeriggio freddo di metà dicembre, ha chiarito che Chiara in realtà doveva fare una cosa di lavoro. Infatti, dopo pochi minuti, sul suo profilo Instagram è apparsa sul suo profilo una foto scattata in collaborazione con il brand di Intimissimi.

Chiara Ferragni senza vestiti in casa: Fedez non crede ai suoi occhi

