Clamoroso scambio in Serie A, si attende solo l’ufficialità per gennaio

Secondo alcune importanti anticipazioni, due big di serie A sono pronte per un super scambio nel prossimo gennaio.

Tra poco più di due settimane, riaprirà il calciomercato. La sessione di gennaio viene spesso utilizzata dai club per rinforzare la rosa, per trovare gli elementi utili per raggiungere i propri obiettivi. Il calciomercato invernale non è mai stato facile e per questo motivo le società devono trovare la pista (o le piste) giusta per non deludere i tifosi.

La Lazio e la Juventus sono probabilmente le due grandi delusioni del campionato attuale. I biancocelesti, dopo l’arrivo di Maurizio Sarri, speravano di lottare per un piazzamento in Champions League. Dopo 17 turni, i capitolini sono al nono posto in graduatoria e hanno già inanellato 6 sconfitte. I bianconeri, invece, dopo aver riabbracciato Max Allegri speravano di lottare per lo scudetto. La Juve, invece, è lontanissima (almeno per il momento) dal quarto posto. Secondo alcune importanti indiscrezioni, questi due club potrebbero chiudere uno scambio decisamente clamoroso.

Calciomercato serie A, pronto un super scambio per gennaio

Il rapporto tra Maurizio Sarri e Luis Alberto non è mai decollato: lo spagnolo, grande protagonista delle passate stagioni della Lazio, non sta conquistando il giusto spazio e non sta disputando grandi match quando viene chiamato in causa. Secondo alcune indiscrezioni, tra il tecnico biancoceleste e il 29enne ci sarebbero stare anche delle liti.

Sarri vuole un centrocampista per rinforzare il reparto in cui la coperta è più corta: il nome che piace di più all’allenatore è quello di Arthur. L’ex Barcellona non riesce a conquistare spazio negli 11 di Massimiliano Allegri e potrebbe lasciare Torino per una nuova esperienza.

La Juventus e la Lazio starebbero trattando uno scambio, con Arthur verso la capitale e Luis Alberto verso Torino. Il brasiliano viene valutato 60 milioni di euro, lo spagnolo invece 40. I bianconeri vorrebbero quindi un’offerta maggiore da parte dei biancocelesti rispetto ad uno scambio alla pari. Sono attesi aggiornamenti nei prossimi giorni.

