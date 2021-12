Nella puntata dedicata alla nascita di Vittoria nella serie “The Ferragnez” l’artista ha rivelato come avrebbe voluto chiamare la figlia. Svelato il motivo per cui la proposta è stata bocciata dalla moglie

La coppia più chiacchierata d’Italia, quella formata da Fedez e Chiara Ferragni, ha dato ulteriore modo di far parlare di sé attraverso la serie “The Ferragnez“, prodotta in esclusiva da Amazon Prime Video. Le telecamere hanno seguito per diversi mesi la nota famiglia, portando il pubblico a entrare in una sfera più introspettiva rispetto a quanto mostrato sui social media ogni giorno. Dalla terapia di coppia all’esperienza al Festival di Sanremo di Fedez, fino alla nascita di Vittoria e a teneri momenti vissuti insieme al primogenito Leone.

Come Fedez avrebbe voluto chiamare Vittoria: “È un nome tamarro”

Per la gioia dei numerosissimi spettatori accorsi giovedì 9 dicembre sulla piattaforma streaming per seguire la serie, sono ufficialmente usciti anche gli ultimi tre episodi di questa prima stagione. “I più emozionanti“, così li aveva definiti Chiara Ferragni che aveva anticipato alcuni contenuti. Il pubblico avrebbe infatti seguito l’avventura di Fedez al Festival di Sanremo -comprese le ore di disperazione per la possibile squalifica- e la nascita della piccola Vittoria.

Proprio nel corso della puntata che segue l’imprenditrice in ospedale durante il parto, si è scoperto come Fedez volesse inizialmente chiamare la bambina.

“Fede voleva chiamarla Nirvana“, dichiara la moglie con perplessità. Poi lo stacco sul marito che conferma il desiderio inizialmente espresso, prima di riflettere per alcuni secondi sul nome proposto. “Effettivamente è un nome tamarro….sì, è un nome tanto tamarro“, confessa, dando così ragione alla sua metà.

La scelta è ricaduta su Vittoria, nome da sempre amato proprio da Chiara Ferragni che nella serie viene ripresa da Fedez durante le contrazioni e pochi secondi dopo la nascita della secondogenita. Lacrime di emozione per i due genitori che hanno successivamente mostrato il rientro a casa e il primo incontro della bambina con Leone.

Senza dubbio uno dei momenti che ha maggiormente commosso il pubblico, accorso a seguire le ultime puntate della serie. I fan richiedono a gran voce una seconda stagione nella speranza di poter seguire nuove vicende della famiglia più chiacchierata d’Italia.

Per il momento nulla di confermato, tuttavia il rapper non ha potuto fare a meno di farsi scappare uno spoiler. Nel corso di una diretta Instagram ha rivelato come la coppia abbia avuto una riunione con gli addetti ai lavori proprio su un ipotetico secondo capitolo di “The Ferragnez“. Il progetto della serie sembra non essersi concluso qui.