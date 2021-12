Il fuoriclasse pronto ad approdare in Serie A: “Voglio venire in Italia”

Il fuoriclasse europeo fa sognare tutti i tifosi della Serie A a fronte di un’intervista bomba che sta facendo il giro del web.

Dopo aver smaltito la delusione per la mancata assegnazione del premio europeo più ambito di sempre, il fuoriclasse ha indicato già la via del futuro.

Da fonti giornalistiche estere si apprende di un imminente approdo in Serie A che farebbe alzare di parecchio l’asticella sul piano della competizione. Se il sogno di mezza Italia dovesse andare in porto la differenza tecnica e qualitativa con i principali tornei europei si assottiglierebbe e non poco.

Prima di andare a vedere nel dettaglio di chi stiamo parlando, ebbene sapere che il calciatore è ancora deluso dalle ultime decisioni degli organi dell’Uefa di assegnare il fatidico e agognato “Pallone D’Oro” ancora una volta a Lionel Messi.

Il bomber è stato protagonista di un’intervista bomba nella giornata di ieri, in cui ha riservato parole al miele per il nostro campionato

Il fuoriclasse europeo pronto a sbarcare in Serie A: ecco di chi si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le maglie del G (@g_football_shirts)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Juventus: addio clamoroso a gennaio. Il campione d’Europa vuole andarsene

Reduce da una stagione al di sopra delle righe il fuoriclasse europeo, di anni 33 non ha assolutamente voglia di fermarsi e arrestare di punta in bianco le sue gloriose ambizioni.

Nonostante il peso dell’età che incombe, il bomber della nazionale polacca, vincitore del “Golden Boy 2021” e insignito del premio di miglior giocatore a livello europeo per il secondo anno consecutivo, farebbe ancora la differenza almeno per altri tre anni.

Insomma avete capito di chi stiamo parlando? Il suo nome è Robert Lewandowski, attaccante della Polonia e del Bayern Monaco, dove ha scritto pagine di storia del club a suon di assist e marcature.

Dopo aver espresso l’amarezza di non aver raggiunto il Pallone D’Oro, che avrebbe quanto meno meritato lo scorso anno, se non ci fosse stata la pandemia, Robert ha parlato della Serie A e dei suoi obiettivi futuri nell’essere affascinato dal confrontarsi in un campionato competitivo come il nostro.

“Dedico questo mio premio (Golden Boy 2021) a tutti i tifosi del mondo e agli italiani, nella speranza di dare il meglio anche il prossimo anno”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———> Udinese-Milan: passo falso dei rossoneri. Ora l’Inter può azzardare il sorpasso

Insomma, musica per le orecchie per i grandi club della Serie A, dal Milan alla Juventus, passando per l’Inter e il Napoli, gongolanti al sol pensiero di averlo a disposizione nella propria rosa, già a partire dal prossimo anno. Quale sarà il destino di Lewandowski? Lo scopriremo molto presto!

IL TG SPORT DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO