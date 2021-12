Al “GF Vip” si ripetono dei fatti poco piacevoli. Questa volta è Aldo Montano che interviene e risolve la situazione

Al “GF Vip” ne succede sempre una nuova. Questa volta però la situazione è degenerata e l’imprevisto è davvero indecente. Un episodio simile era stato rivelato già da Sophie Codegoni qualche giorno fa e ora la cosa si è ripetuta.

Una scena improponibile che ha richiesto l’intervento immediato. Ci ha pensato Aldo Montano a farsi coraggio ed intervenire. Si è parlato di un “uovo di struzzo” in bagno e così l’igiene torna ad essere, nella casa più spiata d’Italia, un grave problema.

“GF Vip” al limite della decenza: episodio increscioso

Aldo Montano, da buon padre di famiglia, si è fatto coraggio ed è intervenuto in bagno per risolvere la situazione. Lo sportivo ha dovuto sturare il water che era completamente intasato. Era impossibile usarlo e la situazione si è dovuta risolvere quanto prima.

Gli inquilini sono stati contenti dell’intervento dello schermidore ed in particolare Katia Ricciarelli e Giacomo Urtis hanno tessuto le sue lodi avvisando tutti. La soprano ha anche aggiunto: “povero Aldo, mi dispiace”.

Questa volta si è fatto il nome di Giucas Casella come probabile “colpevole” dell’accaduto ma nei giorni scorsi Sophie si era imbattuta in una cosa del genere. L’influencer, infatti, aveva trovato degli escrementi nel bidet. Qualcosa che aveva lasciato sconcertati tutti gli inquilini. È stata lei a rivelare tutto mentre litigava con la Marini

“Le cicche, la pipì per terra. Tu non hai visto niente. Noi abbiamo trovato cacca nel bidet, l’ho dovuta pulire io” ha tuonato abbastanza schifata. La Codegoni indignata ha accusato quattro persone che non si comportano come dovrebbero e che non collaborano con le pulizie in casa. “L’unica pecca che ho è che lascio la camera disordinata, ma sulla pulizia comune sono precisa” ha aggiunto.

Insomma l’igiene quest’anno nella casa del “Grande Fratello Vip” per alcuni sembra essere davvero un optional. Gli episodi che accadono sono al limite della decenza, non si fanno i nomi ma l’allarme c’è eccome. Chi saranno gli inquilini che combinano queste cose?

