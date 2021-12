Giulia Stabile ha raccontato ai giornalisti di Fab! di essere stata vittima di bullismo per tanti anni: per fortuna Sangiovanni l’ha sempre aiutata.

Giulia Stabile, la ballerina vincitrice di Amici 2020, è stata intervistata poco tempo fa dal magazine Fab!, al quale la ragazza ha raccontato di aver sofferto molto in passato. Quando era più piccola, infatti, Giulia è stata vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di classe. Vincendo il talent più famoso d’Italia la ragazza ha dimostrato di essere fortissima e imbattibile: questo è merito anche dei suoi genitori, che fin da piccola le hanno insegnato a rispettare tutti gli esseri umani senza fare distinzioni.

Giulia Stabile vittima di bullismo, per fortuna c’è chi la ama e non la abbandona mai

Durante l’intervista Giulia ha ovviamente parlato anche di Sangiovanni, il fidanzato con cui ha condiviso l’esperienza ad Amici. Con lui la ballerina ha raccontato di aver provato le fortissime emozioni del primo amore, imparando ad essere più forte della cattiveria gratuita che per tanto tempo ha circondato la loro relazione. Il cantante è arrivato secondo, mentre Giulia è salita sul primo posto del podio, scrivendo la storia in quanto prima ballerina donna vincitrice del talent di Maria De Filippi.

“Sono nata con una grandissima passione e un’infinita voglia di imparare”, ha raccontato lei, spiegando come fin da piccola il ballo l’abbia distratta dal bullismo di cui era vittima a scuola. “La mattina andare a scuola era diventato un incubo. Non avessi avuto la danza, non so cosa sarebbe accaduto”, ha raccontato Giulia a proposito degli anni delle scuole medie. Oggi però le cose sono cambiate, e lei ha iniziato ad amare se stessa prima di tutti gli altri: “Non cerco più di piacere agli altri” ha spiegato.

Giulia ha raccontato anche della nascita dell’amore con Sangiovanni, iniziato ad Amici e mai più finito. “Al nostro primo bacio sentivo il corpo letteralmente sollevato da terra”, ha raccontato al pubblico.

