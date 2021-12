Ilary Blasi mette a tacere Fabrizio Corona. La risposta delle presentatrice alle insinuazioni dell’ex re dei paparazzi

Fabrizio Corona, recentemente ospite di una rete locale campana, aveva fatto dichiarazioni scottanti su Ilary Blasi. Arriva oggi la risposta della nota presentatrice Mediaset

Fabrizio Corona è stato ospite pochi giorni fa del “Peppy Night Fest”, una trasmissione di una emittente locale campana condotta da Peppe Iodice, in cui ha rilasciato una serie di dichiarazioni scottanti su diversi personaggi celebri dello spettacolo italiano.

No ha tralasciato alcuni dei suoi più grandi affetti come Belen Rodriguez, Nina Moric e Asia Argento, delle quali ha detto impunemente: “Sono tutte ancora innamorate di me”. Non è filata liscia, invece, con la presentatrice Ilary Blasi.

Fabrizio Corona: i trascorsi con Ilary Blasi. Continua la loro pubblica disputa

La disputa fra Fabrizio Corona e Ilary Blasi risale ai primi anni duemila. L’ex re dei paparazzi, infatti, aveva reso noto un presunto tradimento dell’allora futuro marito della presentatrice (il capitano della Roma Francesco Totti) con la showgirl Flavia Vento.

Alla prima occasione disponibile, Ilary Blasi non si è tirata indietro da un confronto e, durante una puntata del “Grande Fratello vip” (terza edizione), programma che conduceva nel 2018, si è tolta non un sassolino, bensì un macigno dalla scarpa: “Hai fatto quel teatrino 13 anni fa ma io non ci casco. Mi dovevo sposare ed ero incinta del primo figlio. E’ facile chiedere scusa, devi prenderti le responsabilità di ciò che dici denigrando le persone, quello che sei l’ha capito tutta Italia”.

Ne è passata di acqua sotto i ponti ma a quanto pare il veleno tra i due scorre ancora potente. Al “Peppy Night Fest” di qualche giorno fa Corona ha detto: “Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude.”

Non si è fatta scappare l’opportunità di uno scoop la storica trasmissione “Striscia la Notizia”.L’inviato Valerio Staffelli ha consegnato un Tapiro d’oro a Ilary Blasi in merito alla questione. La presentatrice lo ha accolto con garbo e ironia e ha commentato così l’accaduto: “Senti, a sto punto penso che Fabrizio sia proprio innamorato di me. La verità è che mi ama e mi vuole conquistare, ma dovrebbe farmi una dichiarazione d’amore più carina, magari ci penso”.

A smentire ulteriormente le parole di Corona è intervenuta anche la madre della Blasi, la signora Daniela che, raggiunta telefonicamente dalla figlia, ha risposto alle insinuazioni dell’ex re dei paparazzi con queste parole: “Io Corona non l’ho mai visto in vita mia“.

