“Non ho parole”. Mara Venier, la FOTO senza trucco: irriconoscibile

Mara Venier ha pubblicato una foto su Instagram che ha spiazzato tutti: in dolce compagnia e senza trucco, ha ricevuto comunque tantissimi consensi

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Oramai da anni è la stella di punta della RAI, i suoi programmi riscuotono sempre un grandissimo successo ed è stata soprannominata “la regina della domenica”, proprio per Domenica In che conduce oramai da anni e che fa dei numeri davvero importanti. Mara tiene tantissimo a questo format e infatti lavora duramente ogni settimana per portare a casa una puntata e, proprio oggi, ha incontrato quello che sarà un ospite importante durante il prossimo appuntamento.

Mara Venier senza trucco spiazza il web: la FOTO è diventata virale

