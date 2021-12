Mariagrazia Cucinotta sorprende i fan con una qualità alquanto bizzarra ma molto utile in questi tempi di pandemia

L’attrice Mariagrazia Cucinotta è diventata nota al pubblico dopo la sua partecipazione nel film di Massimo Troisi “Il postino”. La Cucinotta da quel momento è diventata un icona del cinema e della bellezza italiana, tanto da essere anche chiamata per un film di 007-Il mondo non basta, la fortunata saga con James Bond.

Ma non ha solo girato numerosi film come attrice, la Cucinotta è diventata anche produttrice e regista per altri 11 film. Della Cucinotta però si apprezza non solo il talento nel suo lavoro e la passione, ma anche l’impegno sociale che dimostra ogni giorno battendosi contro le malattie e la violenza sulle donne.

Mariagrazia Cucinotta, la donna che sa fare tutto

Mariagrazia Cucinotta ha sempre dimostrato di essere una donna forte e determinata. Una donna che ha vissuto ingiustizie e si è ribellata a chi voleva abusare di lei, questo lo ha più volte raccontato anche nel suo libro. L’attrice affronta la vita con un atteggiamento positivo e combattivo.

Lo ha dimostrato tante volte quando si parlava di aiutare i malati e supportare donne che subivano violenze. È sempre stata la prima a scendere in campo. E anche questa volta non è da meno l’attrice, che per fronteggiare la quarta ondata di covid, che è ormai arrivata a distanza di poco dal Natale, ha già attuato alcune soluzioni efficaci per proteggersi.

La Cucinotta si è attrezzata bene per le feste, infatti ha acquistato una serie di tamponi self service che praticherà lei stessa ai suoi ospiti per controllare la loro negatività o positività. Un metodo efficace per scongiurare l’incremento di contagi. L’attrice ha rivelato di essere ormai esperta di tamponi, visti tutti quelli che ha dovuto fare in questi ultimi due anni per lavoro.

Ha anche ammesso di essere bravissima nell’effettuare i tamponi senza far piangere nessuno e senza arrecare dolore. Insomma ancora una volta la Cucinotta si è dimostrata la donna coraggiosa e impavida di sempre, anche nella lotta contro il covid. Bisognerebbe prendere esempio da lei ed effettuare tamponi rapidi durante le feste.