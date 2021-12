“MasterChef”, concorrente linciata da Cannavacciuolo: “Hai detto che sono grasso!”. La conseguenza è inevitabile

MasterChef, Antonino Cannavacciuolo perde le staffe nei confronti di una concorrente: “Mi hai detto che sono grasso!”. La conseguenza è stata inevitabile

L’undicesima edizione di “MasterChef” ha aperto i battenti con un doppio appuntamento in onda ieri sera, giovedì 16 dicembre, sull’emittente Sky. Confermato il cast dei giudici, che si sono rivelati affiatati e complici come al solito. D’altronde, per gli chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, quella di “MasterChef 11” è la terza esperienza consecutiva che intraprendono l’uno al fianco dell’altro.

Non sono mancati, cosa che i telespettatori avevano già previsto, i momenti di distensione e di svago, in cui l’attenzione verso i piatti ha ceduto il posto ai divertenti siparietti che si sono venuti a creare tra i giudici e gli aspiranti chef. Una dei partecipanti – che si è, con ogni probabilità, lasciata fin troppo coinvolgere dall’atmosfera – ha fatto un’osservazione che ha fatto perdere le staffe ad Antonino Cannavacciuolo. Il commento sul suo fisico ha avuto delle serie ripercussioni.

“MasterChef”, concorrente linciata da Cannavacciuolo: “Hai detto che sono grasso!”

Le risate, nel corso dei primi due appuntamenti di “MasterChef 11“, non si sono fatte di certo attendere. Per i giudici Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri, ogni occasione era buona per stuzzicare gli aspiranti chef e per metterli in difficoltà durante le loro preparazioni. Tuttavia, spesso e volentieri, i tre si sono ritrovati di fronte a concorrenti con carattere ed energia da vendere, che non hanno risparmiato loro delle acute osservazioni.

Questo il caso della partecipante Anna, la giovane nutrizionista che ha voluto proporre ai giudici la propria idea di cucina: una cucina che guardi alla linea e che proponga piatti sfiziosi, ma al contempo poco calorici. I suoi ravioli ripieni cotti al forno, pur mancando della “chiattezza” tanto invocata da chef Cannavacciuolo, si presentavano appetitosi ed invitanti.

Quando Giorgio Locatelli si è avvicinato al piano di lavoro della nutrizionista, le ha posto una domanda davvero scomoda: “Secondo te, quanti kg dovrebbe perdere Antonino?“. La giovane, che non si è tirata indietro dal rispondere, ha replicato senza alcun tentennamento: “Non lo so di preciso, credo 40…“. Di fronte alle risate di Barbieri e Locatelli, Cannavacciuolo è intervenuto con voce stizzita: “Mi stai dicendo che sono grasso?“.

La concorrente, visibilmente in difficoltà, ha tentato di rimediare alle frasi pronunciate, salvo poi ricevere la pronta stoccata del giudice. “Sappi che mi ci sono voluti molti anni per mettere su questa pancia! È stato un duro lavoro“: queste le parole dello chef, che ha lasciato intendere di non essersela affatto presa per quell’osservazione senza dubbio oltre le righe. Anna, che è riuscita a guadagnare il tanto ambito grembiule bianco, ha abbandonato la cucina di “MasterChef” con entusiasmo, ma non prima di aver ricevuto un avvertimento proprio da Cannavacciuolo.

“Il tuo piatto era buono, ma mancava proprio quella chiattezza che ti avvolgeva il palato“: questo il parere dello chef, che non la farà passare di certo liscia alla nutrizionista.

