“Matrimonio a prima vista 2021” finale a sorpresa per le tre coppie coinvolte nell’esperimento. Tutti i dettagli

Il docu reality di Real Time si è concluso da alcune settimane, come stanno le coppie oggi dopo la fine del programma tanto amato?

Si sta già parlando di una nuova stagione a partire da gennaio 2022 su Discovery Plus, nel frattempo però i fan del programma sono ancora attenti nel seguire le dinamiche dei vecchi protagonisti della passata edizione.

Come stanno i sei ragazzi che si sono confrontati nel percorso di cinque settimane fino alla scelta finale di fronte ai giudici? Quelli che proprio hanno fatto perdere le loro tracce sono state Martina Manoni e Dalila Cantagallo che sono scomparse anche dai social dopo aver chiuso i rapporti con i rispettivi ex mariti.

Davide Graceffa invece è attivissimo sui social dove racconta i suoi allenamenti a corpo libero e le serate in discoteca come PR della notte.

Meno attivo, ma pur sempre presente, invece Manuel Felici che si è mostrato circa un mese fa assieme alla nuova fidanzata, una giovane biondissima (come Dalila, casualità?) di cui però non sappiamo nulla se non che Manuel la chiama “Dada” come nomignolo. Jessica e Sergio invece?

Jessica Gregorio e Sergio Capozzi che fine hanno fatto?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergio Capozzi (@sergio.capozzi)

I due giovani sono stati gli unici che di fronte agli esperti hanno deciso di proseguire il matrimonio e il processo di conoscenza reciproca.

Sono molto presenti sui social, Jessica con la sua attività artigianale di borse e zaini fatti a mano, mentre Sergio è diventato un “boomer” come lo chiama bonariamente la moglie. Il giovane svolge molte dirette Instagram dove sempre più spesso coinvolge i fan in lunghe chioccerete sul suo lavoro e la formazione che sta iniziando per diventare life coach.

Sergio ha anche rivelato del dettaglio il suo attuale lavoro, ovvero quello di responsabile marketing delle nuove aperture in franchising dell’azienda per cui lavora (I Love Poke, la prima che ha portato il noto piatto in Italia).

Un amore il loro che cresce e si sviluppa giorno dopo giorno e che sempre più cattura il pubblico per l’armonia e la complicità che la coppia condivide in ogni instante delle loro giornate. In molti attendono ora l’annuncio di una gravidanza anche se Jessica ha più volte ribadito che vorrebbe aspettare qualche altro anno prima di allargare la famiglia.

