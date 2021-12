Mercedesz esagerata, il VIDEO manda ko i fans: tutto in primo piano

Mercedesz ha condiviso un video tra le sue stories di Instagram: la nota showgirl indossa una tutina super aderente e piazza le sue forme in primo piano.

Mercedesz continua a catalizzare le attenzioni degli utenti del web condividendo contenuti stupefacenti. La figlia di Eva ama pubblicare momenti che riguardando la sua vita privata e la sua quotidianità, interagendo di fatto con la platea. Questo pomeriggio, la giovane showgirl ha mandato ko i suoi ammiratori pubblicando un video stupendo.

La ragazza è in casa sua e indossa una tutina da paura. La 30enne spiega a tutti il motivo per cui è stata un po’ assente in questi giorni. La sua bellezza è fenomenale, così come la sua incredibile sensualità.

Mercedesz, il video manda ko i fans: tutto in primo piano

Mercedesz, nel video condiviso tra le sue stories di Instagram, è al settimo cielo: la ragazza sta allestendo la sua casa per Natale. “Ciao ragazzi, scusate se negli ultimi due giorni sono stata un po’ assente. Ho fatto l’albero, ho giocato con i cagnolini, mi sono rilassata. Domani però si riparte. Questa volta vado in Veneto per degli eventi”, ha annunciato nel filmato.

La showgirl rapisce gli occhi dei suoi followers con un outfit magnifico e aderente, che mette in risalto le curve pericolose del suo corpo da infarto. Il suo lato A, in particolare, è piazzato in primo piano e manda Ko gli innumerevoli ammiratori. “Ci vediamo domani e ci sarò molto di più”, ha chiosato a fine video, svelando quindi che non si assenterà nuovamente.

Mercedesz ha ereditato la bellezza dalla mamma: proprio come Eva, anche la 30enne è una bomba sexy ed è bellissima. Le due hanno litigato da tempo, ed è un vero peccato: quelle poche volte che sono apparse insieme in televisione, hanno mostrato una grande intesa.

