Uno chignon grigio assolutamente glam è la nuova fantastica tendenza della stagione: Meryl Streep, per noi sempre inquadrata come la mitica ed inimitabile Miranda Priestly, calpesta il red carpet di Don’t Look Up con un’acconciatura “spettinata” molto home-style.

Don’t Look Up debutterà su Netflix il 24 Dicembre e racconterà agli appassionati dello streaming l’avventura di un tour mondiale organizzato da una coppia di astronomi. I due si prendono l’incarico di avvisare l’umanità di un’imminente catastrofe. Protagonisti della pellicola saranno Leonardo di Caprio, Jonah Hill e Meryl Streep.

Il 5 dicembre ha avuto luogo la premiére del film al Jazz at Lincoln Center di New York.

Elegantissima sul red carpet, Meryl Streep ha sfoggiato uno chignon “spettinato” e un abito nero di paillettes pienamente in linea sia con le tendenze Inverno 2021 sia con lo spirito natalizio.

Da Meryl Streep a Letizia di Spagna a Kristin Scott Thomas, sembrerebbe che il “grigio” stia attuando una vera e propria rivoluzione nel mondo del fashion. Le celebrità si lasciano ispirare dal loro colore naturale per creare stili ed acconciature.

L’attrice de Il diavolo veste Prada ci mostra la sua opera d’arte a New York, durante la prima del suo ultimo film Netflix.

Ringraziamo Meryl Streep per essere d’ispirazione con il suo chignon grigio natural sul red carpet di Don’t Look Up: più stile di così si può?

L’acconciatura scelta dall’attrice consiste in uno chignon attorcigliato in modo molto casuale, semplice e “spettinato” e tenuto immobile da un fermaglio sulla sommità del capo. Lascia le ciocche morbide per dare volume e la tonalità grigio naturale si abbina alla perfezione con l’incarnato alabastro, leggermente esaltato da fard e rossetto sulla nuance del pesca.

Leggi anche -> Zendaya e l’abito “ragnatela” sul red carpet di Spider Man: chi è lo stilista che l’ha disegnato

Con indosso un miniabito nero illuminato da maxipaillettes, collo alto e décollétees a zampa, Meryl Streep sfoggia i suoi 72 anni nel migliore dei modi. Conquista energicamente il red carpet insieme agli altri due protagonisti del film.