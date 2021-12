Michael Schumacher, non sembra nemmeno lui. Spunta la FOTO che non avevate mai visto prima

Michael Schumacher, il campione è rimasto gravemente ferito in un incidente su una pista da sci a Méribel. Sul web circola una foto del passato assolutamente profetica

Pochi giorni fa ha fatto il giro del mondo la foto del pilota di Formula 1 Lewis Hamilton insignito di uno dei più grandi onori del suo paese. L’atleta britannico è stato nominato Cavaliere dal Principe del Galles Carlo d’Inghilterra presso il castello di Windsor.

Il riconoscimento è giunto grazie ai servizi resi alla corona e al prestigio tributato al Regno Unito tramite la sua sfavillante carriera che lo ha portato essere il campione più vincente nella storia insieme a Michael Schumacher. Contemporaneamente, proprio quest’ultimo è balzato alla ribalta per via di uno scatto del passato, tornato in auge sul web.

Michael Schumacher: lo scatto dal passato che fa commuovere tutti

Sta rapidamente circolando sul web una foto scattata alla fine degli anni ’90 con un giovanissimo Michael Schumacher insieme a un sorridente e ammirato bambino che indossa una maglia a righe con la stampa del volto di Topolino su di essa.

Potremmo pensare che sia un fortunatissimo fan qualunque. Ebbene, non è così. A distanza di più di vent’anni quella fotografia appare quasi profetica, come uno scambio di consegne perché proprio quel bambino avrebbe ripercorso la stessa carriera del talentuoso pilota tedesco, arrivando ai massimi vertici della Formula 1.

Altri non è che il 24enne campione del mondo Max Verstappen, vincitore del titolo nel 2021, primo cittadino olandese a riuscire nell’impresa.

Manca ancora tremendamente a tutti Michael Schumacher che, come ricordiamo, il 29 dicembre 2013 è rimasto coinvolto in un grave incidente sulla pista da sci di Maribel con successive importanti conseguenze neurologiche.

Non è uno straordinario caso che Verstappen si trovasse in compagnia del pilota tedesco poiché intercorreva una solida amicizia tra l’ex campione della Ferrari e il padre del campione in carica di Formula 1.

