“Che fisico”, Nancy Brilli sempre più irresistibile conquista i cuori a passo di danza – VIDEO

Nancy Brilli è da sempre una delle attrici italiane più amate non solo per la sua bravura ma anche per simpatia e fascino

Nancy Brilli è sicuramente una delle attrici più apprezzate sia in teatro che al cinema. Al suo volto inoltre sono legati personaggi indimenticabili che attraverso le fiction sono entrati nel cuore di tantissimi italiani.

In questo momento l’artista romana è in teatro al fianco di Chiara Noschese per portare in scena “Manola“, commedia tratta da un libro di Margaret Mazzantini.

Il so carattere solare e sempre schietto le hanno permesso di instaurare con il suo pubblico un legame intenso che si sta cementificando sempre di più attraverso i social.

L’irresistibile balletto di Nancy Brilli

Proprio sul suo profilo Instagram Nancy Brilli ha pensato bene di regalare qualche secondo di allegria ai suoi 200 mila follower con due video decisamente gustosi.

L’attrice si è lasciata ritrarre in una sala prove circondata di ballerini lanciandosi in un simpaticissimo balletto sottolineando il concetto “love is love“. Ad accompagnarla le note di una sigla di un progetto poi non andato in porto come ha spiegato la stessa Nancy nella didascalia del video.

Un momento di lavoro che però si è trasformato in un’occasione per divertirsi mostrando ai suoi tanti fan anche ben altro di sé. In tanti infatti non hanno potuto fare a meno di notare la sinuosità del suo corpo avvolto in una tuta nera.

Uno dei follower infatti non ha potuto fare a meno di sottolineare appunto la bellezza del fisico che Nancy a 57 anni riesce a sfoggiare con orgoglio con un commento che lascia poco all’immaginazione. Un semplice “che fisico” con cui ha voluto dimostrare tutto il suo apprezzamento.

Nei pochi secondi del video pubblicato sui social Nancy Brilli mostra la sua innata ironia mentre disegna figure abbracciata ai ballerini che l’accompagnano nelle prove. L’ennesima dimostrazione della sua abilità di artista che non si limita soltanto alla recitazione ma che invece è capace di spaziare in diversi ambiti.

