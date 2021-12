Una madre di 56 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto tra Ponsacco e Casciana Terme Lari (Pisa), feriti gravemente i due figli di 20 e 14 anni.

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri lungo via del Commercio tra Ponsacco e Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa. Un’auto ed un suv, per cause ancora da determinare, si sarebbe scontrati frontalmente lungo la carreggiata. Coinvolto anche un furgoncino di una ditta. A bordo dell’auto viaggiavano una 56enne ed i figli di 20 e 14 anni: nell’impatto la donna ha perso la vita, mentre i figli sono rimasti feriti gravemente e trasportati in ospedale.

Pisa, incidente stradale lungo via del Commercio: morta madre di 56 anni, gravi i due figli

Una donna è morta in un terribile incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 dicembre, in via del Commercio nel tratto tra Ponsacco e Casciana Terme Lari, comuni in provincia di Pisa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Precipita da un ponte in bici: 36enne muore dopo un volo di diversi metri

A perdere la vita Maria Laura Raguzzi, 56 anni. La donna, secondo quanto ricostruito, come riporta la stampa locale e la redazione de La Nazione, si trovava alla guida della sua Fiat Punto su cui viaggiavano anche i due figli, una ragazza di 20 anni ed un 14enne. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la Fiat si sarebbe scontrata frontalmente con un Suv Jeep. Un impatto violento nel quale sarebbe rimasto coinvolto anche il furgoncino di un’azienda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scontro tra auto e moto sulla statale: morto ragazzo di 28 anni

Sul luogo della tragedia, allertati da altri automobilisti in transito, sono arrivati i soccorsi del 118, a bordo di diversi mezzi, tra cui l’eliambulanza, ed i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto dalle lamiere la 56enne ed i due figli affidandoli alle cure dell’equipe medica. Purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate. I due giovani sono rimasti feriti gravemente e, scrive La Nazione, trasportati presso l’ospedale di Cisanello, dove ora sono ricoverati.

Dei rilievi di legge si sono occupati gli agenti della Polizia Locale che ora stanno cercando di chiarire la dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità. Il tratto stradale interessato è rimasto temporaneamente chiuso al traffico per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso.

IL TG DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO