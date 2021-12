Alex Belli ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip pochi giorni fa e Soleil Sorge, presa dalla delusione, ha deciso di raccontare la sua versione della storia

Soleil Sorge e Alex Belli si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip e il loro rapporto ha fatto molto discutere, ma ha anche tanto appassionato il pubblico da casa. Infatti i due avevano instaurato una amicizia davvero molto particolare, tanto da spingere la moglie dell’attore, Delia Duran, ad entrare più volte dalla porta rossa per ricordare a suo marito di mettere dei paletti tra lui e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo l’ennesimo confronto, Alex ha deciso di uscire dalla casa più spiata d’Italia.

GF Vip: Soleil Sorge racconta la verità su cosa succedeva sotto le coperte con Alex Belli

Durante la scorsa settimana, ci sono stati dei chiari riferimenti riguardo a qualcosa che succedeva tra Alex e Soleil sotto le coperte. Lui non ha negato e per questo motivo stasera è stata interrogata anche Soleil in proposito, che durante i confessionali di questi giorni ha rivelato qualcosa di molto ambiguo.

Soleil ha lasciato intendere che Alex, parlando in momenti in cui poteva sentirlo soltanto lei, ha messo davvero in discussione il suo matrimonio per amor suo. Per quanto riguarda quello che è successo sotto le coperte, Soleil ha parlato di coccole, senza scendere nello specifico. Ci ha tenuto a sottolineare che è poco rilevante perché il modo in cui si guardavano era molto più intenso.

Dunque, sembra proprio che qualcosa sotto le coperte sia successo: quanto si sono spinti più in là Alex e Soleil? Solo il tempo ci dirà la verità.

