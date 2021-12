“Uomini e Donne”, Roberta ha scelto: il nome inaspettato (SPOILER)

Uomini e Donne è giunto al capolinea: la pausa invernale si sta avvicinando e i tronisti stanno compiendo le loro scelte. Questa volta è toccato a Roberta!

Dicembre sta terminando e, di conseguenza, i tronisti di Uomini e Donne stanno compiendo le loro scelte in vista della pausa invernale e del Natale che si sta avvicinando. Nessuno di loro, arrivati a questo punto, vuole passare le feste lontano dal proprio amore. Andrea Nicole è stata la prima a compiere la sua scelta, anche se in un modo poco convenzionale, attirandosi addosso numerose critiche ma in ogni caso al momento non potrebbe essere più felice di così accanto al suo Ciprian. Ieri, invece, è toccato alla simpatica Roberta.

Uomini e Donne, Roberta ha finalmente fatto la sua scelta

Roberta ha vissuto delle settimane davvero molto particolari, i suoi tronisti si sono davvero innamorati di lei e hanno fatto di tutto per dimostrare il loro amore. Proprio di recente è stato il suo compleanno e Luca, uno dei corteggiatori, le ha scritto una lettera molto commovente che in ogni caso non ha suscitato in lei le emozioni giuste. Forse è stato proprio questo a convincerla della persona che desiderava di avere accanto.

Infatti, durante la registrazione dell’ultima puntata che si è tenuta durante la giornata di ieri, Roberta ha fatto la sua scelta: ha deciso di tornare a casa con Samuele. Il ragazzo ne è stato molto felice e i due si sono abbracciati sotto i petali rossi, scambiandosi un lungo bacio appassionato.

Luca invece è tornato a casa da solo, ma in questo periodo avrà la sua famiglia accanto a consolarlo dalla cocente delusione di non avere Roberta accanto per le feste di Natale.

