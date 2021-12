Una dottoressa di 49 anni è morta ieri sera a Varese dopo essere stata investita da un furgone in retromarcia appena uscita da lavoro.

Non ce l’ha fatta la dottoressa di 49 anni ricoverata in ospedale dopo essere stata travolta da un furgone nel pomeriggio di ieri a Varese. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di salvarle la vita: il cuore della donna, medico allergologo, ha smesso di battere in serata a poche ore di distanza dal tragico incidente. La drammatica notizia ha gettato nello sconforto i colleghi e la comunità di Brinzio, dove la donna era residente.

Travolta da un furgone in retromarcia dopo essere uscita da lavoro. Ha perso così la vita Valeria Porcaro, 49enne medico allergologo originaria di Napoli ma da tempo residente a Brinzio, comune in provincia di Varese.

La dottoressa, stando a quanto ricostruito, come scrivono alcune testate locali, tra cui La Prealpina, aveva appena concluso il turno di lavoro all’Asl e stava per salire sulla sua auto, parcheggiata in viale Monte Rosa, nel quartiere Casbeno di Varese. Improvvisamente un furgone in retromarcia, condotto da un uomo, ha centrato in pieno il medico, rimasto incastrato sotto il veicolo.

Allertati dallo stesso conducente, sul luogo dell’incidente, sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. Una volta disincastrata da sotto il mezzo, la 49enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è arrivata in condizioni gravissime. Qui i medici hanno provato a salvarle la vita in tutti i modi la vita, ma poche ore più tardi, in serata, il cuore di Valeria ha smesso di battere.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale del capoluogo di provincia lombardo che hanno effettuato tutti i rilievi per determinare la dinamica di quanto accaduto.

La tragedia ha scosso i colleghi e l’intera comunità di Brinzio strettisi al dolore della famiglia della dottoressa, colpita dall’improvvisa scomparsa.

