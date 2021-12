Sophie Codegoni sa sempre come conquistare i suoi migliaia di likes: l’ultimo scatto pubblicato ha mandato in tilt i suoi numerosi followers su Instagram

Sophie Codegoni è una delle donne più amate del mondo dei social. Il suo esordio è avvenuto circa un anno fa, quando ha partecipato a Uomini e Donne ed è entrata nella storia del programma respingendo 378 corteggiatori. Insomma, non è proprio una cosa da poco. All’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove è entrata lo scorso settembre, è riuscita a conquistare tutti ma in particolar modo il cuore dell’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Però è giusto chiarire che non è questa l’accoppiata preferita del pubblico.

Sophie Codegoni in compagnia della donna più inaspettata: la foto fa record di likes

