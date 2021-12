Carlo Conti via dal suo programma: la decisione finale della Rai lascia tutti di sasso.

La Rai ha deciso di portare una ventata di novità nei suoi programmi televisivi più amati dagli italiani: vediamo di cosa si tratta…

Il famoso autore televisivo italiano Carlo Conti è sempre stato protagonista delle trasmissioni più seguite, ritrovandosi molto spesso costretto a doverne lasciare qualcuna, a causa dei troppi impegni lavorativi.

Le ultime indiscrezioni riferiscono che uno degli storici programmi televisivi, condotto proprio da Carlo Conti, passerà ad un altro presentatore: si tratta del game show di maggior successo nella storia della televisione italiana, ovvero ‘Affari tuoi‘.

Il gioco televisivo, nel corso delle sue svariate edizioni, è stato presentato da moltissimi professionisti, tra i quali ricordiamo: Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna (più di una volta), Max Giusti e, infine, Carlo Conti.

Chi sarà il prossimo? Vediamo cosa dicono le voci di corridoio…

Carlo Conti è stato rimpiazzato: ecco chi lo sostituisce…

Il conduttore della prossima edizione di ‘Affari tuoi’ sarà il noto direttore artistico del Festival di Sanremo, ovvero Amadeus.

Secondo quando riportato, la nuova stagione inizierà il prossimo anno, più precisamente il weekend dopo il 72° Festival di Sanremo, ovvero il 12 febbraio 2022.

Ciò che sappiamo sul nuovo format è che i partecipanti non saranno più delle coppie che si stanno per sposare, ma delle famiglie. Tra i concorrenti potrebbe esserci anche qualche cantante, protagonista dell’Ariston del prossimo anno: il pubblico italiano non sta più nella pelle!

Alcune voci di corridoio affermano anche che il game show andrà in onda di sabato, in prima serata su Rai Uno: cosa vuol dire questo? Che si scontrerà inevitabilmente con un colosso della televisione italiana, ovvero con ‘C’è posta per te’, in onda su Canale 5.

Riuscirà ‘Affari tuoi’ a reggere la pressione di Maria De Filippi? Lo scopriremo nel 2022!

