Benedetta Parodi ha fatto sognare i fan con una mise sbalorditiva sfoggiata nell’occasione più importante. La visione è da infarto.

“Complimenti”. Questo è solo uno dei tanti commenti che si leggono sotto all’ultimo post Instagram di Benedetta Parodi. Si tratta di una foto sbalorditiva non solo per la mise bollente sfoggiata, ma anche per l’occasione in cui è stata indossata.

La conduttrice l’ha scelta in occasione della finalissima di “Bake Off”, trasmissione culinaria dove è alla guida, tra le più amate dal pubblico.

Ieri si è chiuso infatti il format decretando il miglior pasticcere italiano: a conquistarsi la vittoria Daniela Ribezzo, ballerina foggiana di 29 anni.

Benedetta Parodi: mise sbalordiva per l’occasione più importante

Per vedere la mise di Benedetta Parodi, vai su Successivo