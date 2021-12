Elettra Lamborghini inarrestabile su Instagram: la nota ereditiera ha pubblicato una fotografia mostruosa in cui sfodera un outfit da bollino rosso.

Elettra Lamborghini è tra le showgirl e cantanti più apprezzate del momento. La nativa di Bologna è spesso presente in televisione e attira sempre un grande numero di telespettatori. I suoi singoli riscuotono sempre un ottimo successo e si piazzano sempre tra le prime posizioni delle classifiche dei brani più ascoltati (o delle videoclip più guardate su Youtube).

Elettra è ovviamente super attiva anche sui social network: la nota ereditiera ama in particolare Instagram, dove posta contenuti di ogni genere. Il suo seguito è esagerato e lei sa sempre cosa fare per mandare in visibilio gli ammiratori. Le cose che i followers preferiscono sono le sue fotografie da urlo: questa sera la classe 1994 ha regalato una nuova perla.

Elettra Lamborghini, outfit da bollino rosso: spettacolo non adatto ai deboli di cuore

