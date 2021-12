Elisabetta Canalis ci mostra il periodo più bello dell’anno. Si spoglia ed in relax alza la temperatura sui social

Elisabetta Canalis è una delle veline di “Striscia la notizia” più amate in assoluto. Da quando ha fatto la sua comparsa sul bancone del tg satirico non è mai stata più abbandonata dall’amore del pubblico. Complici le sue relazioni con personaggi sempre in vista, da Bobo Vieri a George Clooney, la bella sarda è sempre stata protagonista del gossip.

Una cosa che ad Elisabetta non è mai piaciuta fino in fondo e proprio per questo Marco Maisano, che l’ha intervistata qualche giorno fa, le ha chiesto: “Ti sei lamentata del gossip su di te, ma non pensi che senza il gossip saresti finita nel dimenticatoio?”.

Pronta la risposta della Canalis che onestamente ha chiosato: “Io sono fuori dal gossip da quattro o cinque anni, eppure sto avendo un momento di successo sul lavoro”.

