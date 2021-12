Elisabetta Gregoraci ex moglie di Flavio Briatore riceve un mantenimento che ammonta a cifre da capogiro. Ecco le cifre

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono state una delle coppie dello spettacolo più amate dal grande pubblico. La loro storia è durata per molti anni; i due hanno convolato a nozze nel 2008 e nel 2010 è nato il loro primogenito Natan Falco. La coppia si è separata definitivamente nel 2017, dopo circa dieci anni d’amore, per questioni legate alla difficile compatibilità caratteriale. Elisabetta e Flavio sono comunque rimasti in ottimi rapporti, anche e soprattutto per amore del piccolo Natan. Tante le vacanze passate insieme e gli eventi familiari che i due hanno vissuto insieme con il figlioletto.

Spesso i fans della coppia che non si sono mai rassegnati alla loro separazione, hanno sperato in un ritorno di fiamma tra i due e in particolare la scorsa estate sembrava esserci stato. La Gregoraci e Briatore avevano infatti trascorso le vacanze estive insieme ed erano stati paparazzati in atteggiamenti che avevano fatto ben sperare chi li voleva di nuovo insieme. Le voci non sono mai state confermate dai due, anzi è stato più volte ribadito che i loro buoni rapporti sono dovuti solo ed esclusivamente al figlio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Ti doni senza limiti..”, Elisabetta Gregoraci in lingerie fa sognare il web. Con lei il Natale è a luci rosse – FOTO

Ecco quanto sborsa Flavio Briatore per mantenere Elisabetta

L’imprenditore tiene molto alla sua famiglia e in particolare è molto attento a garantirle uno stile di vita alto. Non si tratta solamente di denaro ma anche degli immobili che la Gregoraci ha tenuto per sè dopo il divorzio. La showgirl possiede una casa in Sardegna, un loft a Montecarlo, un appartamento nel centro di Londra ed una casa a Roma. Ha inoltre a disposizione un autista personale.

Ma ecco le cifre del mantenimento percepito dalla Gregoraci. Il mantenimento per il figlio comprende 8000 euro netti al mese, esclusi gli assegni extra per le vacanze, le rette scolastiche e tutto ciò che riguarda i beni primari per il bambino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Non smettere mai di brillare amore” Elisabetta Gregoraci, vestito inguinale e calze da urlo… pazzesca FOTO

Elisabetta Gregoraci conduce una vita veramente agiata se si aggiungono alle cifre appena riportate, anche le entrate percepite dai suoi lavori in televisione e dalle società che possiede. La showgirl è infatti socia di un importantissimo locale a Dubai.