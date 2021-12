Nuovi ingressi nella casa del “Grande Fratello Vip” nel corso della puntata di venerdì 17 dicembre: tra questi anche Federica Calemme. Scopriamo qualcosa in più su di lei

La seconda fase di questa edizione del Grande Fratello Vip è ufficialmente iniziata. Dopo l’annuncio del prolungamento della sua messa in onda fino al 14 marzo 2022, i concorrenti hanno potuto scegliere se rimanere o abbandonare la casa. Per due concorrenti che hanno scelto di andarsene –Francesca Cipriani e Aldo Montano– altri tre nuovi vip hanno varcato la porta rossa diventando ufficialmente dei nuovi inquilini della casa. Tra questi troviamo anche Federica Calemme. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Federica Calemme: la professoressa de “L’Eredità” sbarca al “GF Vip”

A fare il suo ingresso come nuova concorrente del Grande Fratello Vip c’è anche Federica Calemme, classe 1996, che di professione fa la modella. Ha iniziato a intraprendere la strada della moda già in adolescenza, lasciando successivamente a 18 anni la sua città d’origine, Casalnuovo di Napoli, per partecipare a Miss Italia.

La sua partecipazione al concorso di bellezza le dà modo di approcciarsi al mondo dello spettacolo e in particolare a quello televisivo. Negli anni successivi prende parte ad alcune note trasmissioni, –Ciao Darwin e Stasera tutto è possibile per citarne alcune- come valletta.

In tempi più recenti il pubblico la ricorderà per essere stata nel 2019 una delle “professoresse” de L’Eredità. La giovane ha affiancato Flavio Insinna per l’intera edizione, ammaliando i telespettatori con la sua bellezza.

Non ha mai abbandonato il mondo della moda e ancora oggi lavora come modella, come dimostrano i numerosi scatti condivisi sul suo profilo Instagram. Poi la chiamata al GF Vip dove Federica cercherà di farsi conoscere dal pubblico e di mostrare la propria personalità. Spera che questo possa essere per lei un trampolino di lancio nel settore.

Sul fronte sentimentale Calemme risulta a oggi single, dopo la relazione avuta con il deejay Mario Agliata. Il suo ingresso nella casa non è passato inosservato ma ora toccherà a lei dimostrare di che pasta è fatta.

Oltre a Federica Calemme hanno fatto il loro ingresso nel corso della puntata di venerdì 17 dicembre anche l’attrice Eva Grimaldi e Alessandro Basciano, già noto al pubblico di Canale 5 per aver partecipato a Temptation Island e Uomini e Donne.

