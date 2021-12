Manuel Bortuzzo torna a piangere in diretta: è andato via dalla casa

Aldo Montano ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Manuel Bortuzzo non ha preso affatto bene questa sua decisione

Non è stata affatto una serata facile per Manuel Bortuzzo. Il nuotatore, concorrente favorito di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, aveva legato fortemente con l’atleta Aldo Montano. I due hanno instaurato un rapporto davvero molto importante, all’interno della casa sono diventati come una cosa sola e hanno condiviso davvero tanto. Per Manuel, Aldo è diventato una spalla importante e si sono sostenuti in ogni sfida, dimostrando ogni volta di volersi sinceramente bene.

GF Vip, Aldo Montano abbandona la casa: Manuel Bortuzzo devastato

In occasione del prolungamento deciso dal programma qualche settimana fa, i concorrenti sono stati messi davanti alla decisione di andare via o di rimanere dentro la casa, e Aldo ha deciso di abbandonare perché vuole tornare dalla sua famiglia. I suoi figli stanno crescendo e non vuole perdersi altri tre mesi di vita insieme a loro.

Questa decisione ha devastato Manuel, infatti quando Aldo è rientrato nella casa per salutare, si è ritrovato davanti il suo amico in lacrime. E non è stato certamente facile per lui vederlo in questo modo. “Non posso vederti con quegli occhietti lì. Sei meraviglioso, tesoro mio. Sei speciale. Questa non è la fine. È solo l’inizio”. Aldo lo ha abbracciato promettendogli che si rivedranno fuori, ma per Manuel è stato davvero difficile lasciarlo andare. Si sono scambiati un lungo abbraccio tra le lacrime e ancora un altro poco prima che Aldo uscisse dalla porta rossa.

Aldo e Manuel sono stati la rappresentazione perfetta di questo famoso amore in amicizia di cui si è tanto parlato nel programma di Alfonso Signorini. Il loro legame è qualcosa che si porteranno dietro per tutta la vita.

