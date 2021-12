Gianni Sperti sorprende il suo pubblico. Si ricrede: adesso ha un nuovo obiettivo che “distrugge” tutto quello che è stato fino ad ora

Gianni Sperti è uno dei volti più amati della televisione italiana. Gli appassionati di “Uomini e Donne” lo conoscono ormai da anni e vedono in lui un volto amico, una persona che ha costruito il suo ruolo su trasparenza e sincerità.

Se però il suo personaggio è conosciutissimo dal pubblico, la sua persona molto ma molto meno. L’ex ballerino ed ex marito di Paola Barale è sempre stato molto riservato e ha lasciato la sua vita privata lontana dalle telecamere.

Oggi però ha deciso di rompere il silenzio e ha rivelato quello che sente davvero. Dopo la pandemia la sua idea è cambiata radicalmente.

Gianni Sperti adesso è deciso e vuole farlo

Nel mantenere la sua riservatezza, Gianni Sperti ha sempre specificato di essere un single convinto. Stare solo per scelta senza essere disposto a cambiare i suoi equilibri e la sua stabilità per andare incontro a qualcosa di nuovo che ti chiama a metterti in gioco.

Adesso però pare che abbia cambiato completamente direzione. L’opinionista di “Uomini e Donne” sarebbe, infatti, disposto ad innamorarsi di nuovo dopo tanto tempo. Una consapevolezza che è scaturita in seno alla pandemia che ci ha allontanato dai rapporti sociali e dalle relazioni vere.

“Sono ancora single, ma nel cielo vedo volare Cupido – ha ammesso al periodico Mio – non so se è Raffaella Mennoia! La freccia non è ancora stata scoccata, ma rispetto al passato, quando ero single convinto, adesso ho voglia di innamorarmi”.

Una dichiarazione che ha lasciato molto sorpresi i suoi fan che vedono in lui una nuova consapevolezza ed un nuovo approccio alla vita. “Quando amo lo faccio in modo assoluto, a volte mi annullo, per questo avevo detto basta – ha precisato – Ma la pandemia ha riaperto in me il desiderio di avere una persona accanto”.

Insomma Gianni Sperti è pronto ad un nuovo capitolo della sua vita. La pandemia gli ha suggerito una nuova strada ed ora il suo cuore è pronto ad amare ancora.