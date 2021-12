Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano: la data delle nozze

I due ex gieffini dopo tanto attendere hanno finalmente azzardato una data delle presunte nozze che in molti fan attendono con ansia.

Lui è già padre del piccolo Leonardo avuto dall’ex compagna Ariadna Romero, l’entrata però nella Casa del “GF Vip” ha cambiato le carte in tavola anche per Pierpaolo Pretelli visto che si è innamorato perdutamente della sua Giulia Salemi che gli ha rubato il cuore.

I due giovani fidanzatini si sono conosciuti l’anno scorso nella Casa più spiata d’Italia e non si sono più lasciati. Oggi continuano a fare ancora avanti e indietro Milano-Roma per stare insieme ed unire i reciproci impegni lavorativi, ma presto le cose potrebbero cambiare per entrambi.

La confessione che Pretelli ha rilasciato al settimanale Chi rivela molto sulla loro storia…

Pretelli e Salemi pronti finalmente al grande passo

La coppia sta vivendo un momento da favola, sia nel lavoro che nell’amore. Per loro vacanze di Natale già programmate tra Piacenza, dove si trova la famiglia di Giulia, e Maratea, la città natale di Pierpaolo.

In molti stanno premendo per avere però una data certa delle nozze visto che più di una volta i due hanno fatto intendere di voler consolidare la loro unione. Intervistato da Chi il modello e valletto ha dato le prime informazioni esclusive sulla data possibile concordata con la fidanzata.

“Sono proiettato verso il matrimonio, penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo. Nel 2023 succederà qualcosa di importante. Figli? Giulia sarà una grande mamma, sarà la sua svolta come donna…non vedo l’ora“.

Una vera consolazione per tutti quelli che tifano per loro fin dal primo momento all’interno del reality, nessun’altra informazione più specifica ma comunque un primo passo nella costruzione del puzzle della loro vita insieme.

