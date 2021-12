Il Volo, Gianluca presenta la sua fidanzata: una bomba da capogiro FOTO

Gianluca Ginoble è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata: oggi però ha deciso di urlare al mondo tutto il suo amore per una ragazza speciale

Il Volo sono senza ombra di dubbio uno dei gruppi musicali più famosi del nostro Paese. Hanno portato la musica italiana in giro per il mondo… e a pensare che erano solo tre ragazzini quando hanno esordito nel 2009 a Ti Lascio Una Canzone su Rai Uno. Sono trascorsi dodici anni da allora e oggi quei tre ragazzini sono uomini adulti, hanno una carriera ben avviata e una vita privata che hanno sempre riservato con impegno e con costanza. Gianluca Ginoble, però, questa volta ha deciso di urlare al mondo il suo nuovo amore.

Gianluca Ginoble de Il Volo presenta la sua nuova fidanzata: bellezza mozzafiato

Gianluca, infatti, sta vivendo uno dei momenti più belli della sua vita. Il lavoro sta andando a gonfie vele e anche la sua vita privata. Proprio in questi giorni è volato fino a Dubai, dove sta trascorrendo dei giorni magici insieme ad una persona speciale: Eleonora Venturini Storaro. È lei la donna che ha rubato il cuore del nostro artista.

Pare proprio che Gianluca abbia perso la testa per lei, perché per una volta ha deciso di mettere in piazza qualcosa che riguarda la sua vita privata. Se lo ha fatto, significa sicuramente che questa storia che sta vivendo con Eleonora è molto importante, altrimenti non l’avrebbe di certo presentata al pubblico che lo segue.

La foto con Eleonora ha raggiunto un successo incredibile: tanti likes, complimenti ma anche messaggi di auguri per uno dei cantanti più amati del nostro Paese.

