Torna alle luci della ribalta Iva Zanicchi. La cantante è pronta per Sanremo 2022, ma nel frattempo lancia un attacco allo show di Claudio Baglioni

Senza peli sulla lingua, all’avvicinarsi dei suoi 82 anni, l’aquila di Ligonchio non trattiene la sua voce e lascia campo libero alle parole. In un’intervista al settimanale “Oggi” Iva Zanicchi ha attaccato Claudio Baglioni e il suo programma “Uà”, cercando così di difendere il suo show “D’Iva”

Il successo non è arrivato per lo show celebrativo di Iva Zanicchi, andato in onda su Canale 5 con due puntate che hanno ripercorso la carriera della cantante. Il flop purtroppo è stato protagonista, ma l’aquila di Ligonchio non è rimasta turbata. Nell’intervista al settimanale ha preso in mano l’occasione per mostrare gli artigli e ha attaccato Baglioni con questo commento:

“Eh allora che cosa dovrebbe dire Baglioni, che sta andando in onda sulla stessa rete? Dovrebbe suicidarsi?… E ha visto che cast ha lui? C’è il mondo intero. Con quei nomi, sulla carta, poteva fare sfracelli.”

Successo non ottenuto per il programma “D’Iva”, ma l’aquila di Ligonchio non demorde

Il cantautore infatti non ha raggiunto numeri esaltanti. Forse sarà per colpa anche della puntata di Ballando Con Le Stelle di Milly Carlucci andata in onda su Rai1. Sta di fatto che gli share sono stati circa del 13% e gli spettatori hanno raggiunto una quota che supera di poco i 2 milioni. Numeri che sono stati raggiunti non solo dallo spettacolo di Baglioni, ma anche dallo show di Iva Zanicchi.

Per lei però i pochi ascolti che ha fatto il suo programma non la scoraggiano, ribadendo che comunque non ha nulla da invidiare ad altri personaggi dello spettacolo. Non è mancata la menzione alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022. Nel discorso la Zanicchi ha parlato infatti della sua presenza al Festival insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri:

“Io, Ranieri e Morandi siamo in quota attempati. Ma ce ne sarà per tutti i gusti. Porto un pezzo metà classico, metà moderno. Romantico, da ballare anche stretti stretti. Un mix che mi pare virtuoso e che ha convinto Amadeus”

