Jean Todt nel suo discorso di commiato da Presidente della Federazione Internazionale commuove con un pensiero su Michael Schumacher

Si sono vissuti momenti davvero carichi d’emozione nel corso della cerimonia di premiazione della Federazione Internazionale Automobilistica.

A Place de la Concorde Max Verstappen ha avuto l’occasione di alzare ufficialmente il trofeo come campione del mondo e dopo 12 anni Jean Todt ha tenuto il suo discorso di commiato da presidente della FIA.

In quest’occasione ha ricevuto l’incarico di Presidente Onorario proprio in virtù dei tanti anni trascorsi ai vertici della Federazione e soprattutto per l’impegno e i risultati ottenuti.

L’ex team principal della Ferrari in quest’importante cerimonia ha voluto, nel corso del suo discorso, ricordare l’amico di sempre Michael Schumacher con cui ha condiviso tanti successi e gioie.

Il pensiero di Jean Todt su Michael Schumacher

L’amicizia fra Jean Todt e Michael Schumacher è la storia di un sentimento forte che lega due giganti del mondo dell’automobilismo.

Dopo i tanti successi conseguiti al volante della Ferrari da diversi anni ormai di Michael Schumacher si parla inevitabilmente poco. Il grande campione di Formula 1 è stato costretto a defilarsi dalle scene dopo il terribile incidente avuto sugli sci.

Da quel momento sulla sua salute si sa ben poco, soltanto alcune notizie di un progressivo e graduale miglioramento che la famiglia condivide per la felicità dei tanti tifosi del Kaiser.

Nel corso della cerimonia della Federazione Italiana Automobilistica Jean Todt ha commosso la platea ricordando proprio il campione per forza maggiore assente dal mondo delle quattro ruote.

“Michael mi manca moltissimo – ha affermato l’ex Presidente – sarà sempre parte della mia vita“. Proprio riguarda alla forte amicizia che lega i due Todt ha ricordato che quando nel 2009 venne eletto alla guida della FIA al suo fianco c’era, oltre alla moglie e al figlio, proprio Schumacher.

Riguardo al suo lavoro alla Federazione il 75enne si è detto entusiasta all’idea che ad affrontare le sfide che attendono l’automobilismo ci sarà una nuova squadra.

Dopo ben 12 anni ininterrotti alla guida della FIA per Jean Todt arriva un meritato periodo in cui potrà seguire le corse da semplice appassionato.

