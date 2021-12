Maria De Filippi, conoscete il figlio Gabriele? Vi sveliamo che lavoro fa oggi

Maria De Filippi, avete mai visto suo figlio Gabriele? Sempre lontano dalle telecamere, vi sveliamo cosa fa oggi

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, per quanto siano famosi tendono ad essere molto riservati. Entrambi non hanno dei profili social e cercano di ritagliarsi del tempo e dei momenti fuori dalle telecamere da dedicare alla loro famiglia.

In molti sanno che la coppia ha un figlio, non naturale ma adottato. Una scelta che i due volti noti della tv hanno fatto con ponderatezza e che ha cambiato certamente la loro vita. Molte le preoccupazioni inziali per un percorso impegnativo e nuovo ma poi la strada è stata tutta in discesa. Conoscete il figlio di Maria e Maurizio? Lui si chiama Gabriele e oggi ha 30 anni.

Maria De Filippi, tutto sul figlio Gabriele

Gabriele Costanzo ha sconvolto la vita di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo in positivo. Il giovane oggi ha 30 anni ed è entrato nella nota famiglia quando aveva 13 anni. I due conduttori hanno sempre cercato di preservarlo dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Maria in diverse occasioni ha parlato di suo figlio raccontando le sue paure e le sue preoccupazioni prima di conoscerlo. “Ho avuto tantissima paura, il giorno prima di conoscerlo ero terrorizzata. Quando la prima volta ho visto la sua foto mi sono detta: ‘Adesso cosa faccio se non sono capace?’. Non si nasce madri, si impara con il tempo e si cresce insieme”.

Maria ha incontrato per la prima volta Gabriele quando aveva 10 anni ed era tesissima. “Se gli faccio schifo?” la domanda che si faceva e che ha confessato in un’altra intervista. Ma oggi che Gabriele è cresciuto, cosa fa?

È rimasto nell’ambito televisivo a lavorare, non seguendo proprio le orme di mamma e papà ma rimanendo nel dietro le quinte. Il 30enne, infatti, lavora presso la Fascino PGT s.r.l., la società di produzione televisiva di cui Maria De Filippi detiene il 50%.

La Fascino produce tutti i programmi della regina di Mediaset e anche lo storico “Maurizio Costanzo Show”. Gabriele si occupa dei casting per “Uomini e donne” e del montaggio di alcune puntate del dating show.

