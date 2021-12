Milano, forte scossa di terremoto avvertita dalla popolazione

Una fortissima scossa di terremoto è stata avvertita a Milano, paura tra la popolazione. Molte persone si sono riversate in strada. Sono stati attimi di terrore.

E’ stata una scossa davvero molto forte quella che pochi minuti fa ha fatto tremare Milano. Sono stati attimi di terrore per moltissimi cittadini che si sono riversati in strada per paura di conseguenze ben più gravi.

Stando ai dati riportati da Ingv (l’Instituto nazionale di geofisica e vulcanologia) la scossa è stata di magnitudo 4.3 e 4.8, registrata nella Provincia di Bergamo. La profondità riscontrata è di 26 chilometri, l’epicentro è Bonate Sotto.

Stando alle prime indiscrezioni non sono stati riportati danni a persone o a cose, solo un grandissimo spavento dunque, in questa domenica pre-natalizia.

Che cos’è un terremoto e come si propaga?

Terremoto o sisma, sono questi i nomi con i quali viene individuata una rapida oscillazione del suolo dovuta prevalentemente al rilascio di energia accumulata in una zona sotterranea chiamata ipocentro, che differisce dall’epicentro, ovvero il punto sulla superfice terrestre che si trova sulla verticale dell’ipocentro. Le scosse, che possono essere violente o lievi, si chiamano onde sismiche.

Nel bel mezzo di un terremoto si potrebbe verificare la scossa principale seguita da tante altre scosse meno forti, chiamate di assestamento. Quando le scosse hanno più o meno la stessa intensità ed entità parliamo di sciame sismico. Il terremoto non è altro che un rilascio di energia accumulata sotto terra.

