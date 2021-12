Finalmente sta per arrivare il super premio del Ministero delle Finanze, un bonifico da 1500 euro che verrà regalato a 100.000 fortunati!

I premi della lotteria del Supercashback di quest’anno verranno emessi in questi giorni in occasione del Natale e dello shopping frenetico che accompagna le feste! Un premio dal valore di 1500 euro verrà regalato ai 100.000 contribuenti che, nel corso del primo semestre di quest’anno, hanno fatto il maggior numero di transazioni con la propria carta di credito. Non c’è bisogno che loro facciano nessuna richiesta, il premio verrà direttamente versato sui conti corrente delle carte risultate vincitrici.

1500 euro gratis, ecco chi ne avrà diritto quest’anno

I primi 100.000 italiani che nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 hanno effettuato almeno 787 transizioni con la propria carta di credito oggi riceveranno un premio da 1500 euro. Sarà il Ministero delle Finanze ad effettuare il pagamento del premio direttamente sul conto corrente di chi ne ha diritto, senza che a lui o a lei venga richiesta nessuna domanda particolare.

Il Ministero si sta occupando in questi giorni di effettuare una revisione dei conti corrente di tutti coloro che hanno diritto al premio, dal momento che qualcuno di loro potrebbe aver fatto micro transazioni tutte di seguito solo per aumentare fittiziamente il numero degli scontrini e raggiungere le 787 strisciate. Sembra che sia questo, infatti, il motivo per cui il premio non è ancora stato consegnato ai vincitori: ci sarebbero troppi “furbetti” in giro!

L’accredito automatico, infatti, secondo il Decreto Legge n.99 doveva essere effettuato entro il 30 novembre, ma i pagamenti sono stati rimandati a data da destinarsi, almeno finché tutti i dubbi verranno chiariti.

